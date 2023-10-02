Ünlü şarkıcı Burcu Güneş 500 milyon dolarlık teknede şarkı söyledi

Ünlü şarkıcı Burcu Güneş 500 milyon dolarlık teknede şarkı söyledi. İşte detaylar...

Burcu Güneş, Hint milyarder Ravi Ruia ve eşi Madhu'nun özel davetlesi oldu. Çift, hayranı olduğu şarkıcıyı değerinin 500 milyon doların üzerinde olduğu tahmin edilen ultra lüks yatına davet etti.


Güneş, Madhu Ruia'nın doğum gününde şarkılar söyledi. Davetliler Gündeş'in sesine hayran kaldı.


Şarkıcı, bazı şarkıları çiftle söyledi. Ege ve Akdeniz’i turlayan Ruia ailesinin yakıt için ödedikleri rakam ise 2 milyonun üzerinde olduğu tahmin ediliyor.

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WhatsApp Video 2023-10-02 at 15.49.02 (2)

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