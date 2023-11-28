Ünlü sanatçı Ayşegül Aldinç'ten yatak pozu

Ayşegül Aldinç, Nihat Odabaşı’nın özel bir kitap projesi için sihirli objektifine poz verdi. Yapılan çekimden bazı fotoğrafları takipçileriyle paylaşan Ayşegül Aldinç, yatağa uzanarak verdiği poz ile kısa süre içerisinde sosyal medyanın gündemine oturdu. Sahne performansı ve mizah yeteneğiyle konserlerinde sevenlerini kendine hayran bırakan Ayşegül Aldinç, paylaşımına ‘’Geç bi günaydın!’’ notunu düştü.

Güzelliğini paylaşımında bir kez daha gözler önüne seren Ayşegül Aldinç’in fotoğrafı, takipçileri ve sanatçı dostlarının yorumlarıyla sosyal medyaya damgasını vurdu.