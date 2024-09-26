Ünlü profesör Serdar Dağ'dan Metin Arolat'ın vefatından sonra gündem olan doping serum hakkında dikkat çeken açıklama!

Sahnede kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Metin Arolat'ın diyet ve evde sağlık hizmeti adı altında enerji verici bir serum takviyesi aldığı iddia edilmişti.





Prof. Dr. Serdar Dağ, konuyla ilgili açıklamada bulundu.





Dağ, "Metin Arolat'ın ölümünden önce şok diyet ve halsizliğini gidermek için evde kendi kendine doping içerikli serumlar bağladığını haberlerden duyduk. Allah rahmet eylesin. Genç bir ölüm. Vücudumuzun enerji kaynağı besinlerdir. Gelişi güzel vücudumuzu gıdasız bırakırsak, organlarımız, kalbimiz ve beynimiz, görevini yapamaz. Bu yorgun organlara anormal doping içerikli serumlara yollarsak hayatımızdan olabiliriz. Herkesin kendi kafasına göre bu tür takviye edici tedavi yapması hayatımıza mal olabilir. Her tedavi kişiye özeldir. Önemli olan kişiye zarar vermemektir. Doktor kontrolünde alalım. Kontrolsüz diyet ve halsizliğimizi gidermek için ya da doping amaçlı yaptırdığımız gelişigüzel serumlar sağlığımız için çok tehlikelidir!" dedi.