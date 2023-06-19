Ünlü oyuncular Meriç Aral ile Serkan Keskin evleniyor

Serkan Keskin, Arnavutköy'de yürürken görüntülendi. Tek başına yürüyen Keskin, acelesi olduğunu söyleyerek bir scotter kiraladı.



O esnada sorulara yanıt veren Serkan Keskin, sevgilisi Meriç Aral'ın geçtiğimiz aylarda parmağındaki bir yüzüğü gazetecilerin farketmesiyle evlilik sorularından kaçmıştı.

Evlilik ile ilgili konuşan Keskin, "Yaz sonuna doğru bir düğün planlıyoruz. Tarih ve yer belli değil ancak İstanbul'da olur herhalde" dedi. Serkan Keskin, daha sonra kiraladığı scotter ile oradan ayrıldı.