Ünlü oyuncular İlayda Sezgin ve Hakan Çelebi arasında sürpriz yakınlaşma!

Kardeşlerim dizisiyle çıkış yapan ve son olarak Yabani dizisinde izleyici karşısına çıkan İlayda Sezgin, dizideki rol arkadaşı Hakan Çelebi ile birlikte görüntülendi. İkilinin bir araya gelmesi dikkat çekerken, Çelebi görüşmenin iş odaklı olduğunu belirtti.

“Dizi bittikten sonra biraz dinlenme fırsatı bulduk çünkü oldukça yorulmuştuk. Şimdi birkaç proje var, onlar için görüşmeler yapıyoruz.” diyen Çelebi, gazetecilerin “Yeniden bir projede birlikte yer alır mısınız?” sorusuna ise, “İlayda ile dizi vesilesiyle çok güzel bir arkadaşlığımız oldu. Sadece yan yana değil, ayrı kaldığımız zamanlarda da iletişimimiz hiç kopmuyor. O benim çok sevdiğim bir dostum.” yanıtını verdi.

Sezgin de “Dizinin bana kattığı en güzel şey, Hakan’la dostluğumuz oldu.” diyerek arkadaşlıklarına vurgu yaptı.

Yeni bir eve taşındığını ve bunun yoğunluğunu yaşadığını söyleyen genç oyuncu, “Taşınmak çok zor oldu, hele ki kış aylarında… Soğuk hava işleri iyice güçleştirdi.” dedi.

Öte yandan, kısa bir süre önce buz pateni videolarıyla sosyal medyada büyük ilgi gören Sezgin, patene olan ilgisini anlattı. “Aslında 4 yaşından beri düzenli olarak kayıyorum. Profesyonel olarak da yaptım ama lise döneminde derslerime yoğunlaşmak için bırakmak zorunda kaldım. Şimdi hobi olarak devam ediyorum. Umarım bir gün bu yeteneğimi kullanabileceğim bir karakter canlandırırım.” dedi. Sezgin, dünya ve olimpiyat şampiyonu Katarina Witt’in hayatını beyazperdede canlandırmanın hayalini kurduğunu da sözlerine ekledi.