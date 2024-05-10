Ünlü oyuncu Volkan Severcan ikinci kez dede oluyor!

Snob Magazin'in haberine göre; Volkan Severcan, Nişantaşı City's'de görüntülendi.



İkinci torunu olacağını belirten oyuncu, "Yakın zamanda torunum olmuştu. Şimdi ikincisi geliyor. Mutlu ve güzel ailem var. Harika damadım var. Geç baba oldum, erken dede oluyorum. Ekim ayında geliyor ikinci torunum... İlk torunum Masal... İkincisi Bulut koymayı düşünüyorlar. Hatta babam o ismi bana koymak istemiş" dedi. Severcan, "Çocuğunuzun ve torununuzun oyuncu olmasını ister misiniz?" sorusuna, "Kızım Fransa'da İletişim ve Sanat Tarihi okudu. Sanatla iç içe... Seslendirme yapıyordu. Tiyatroyu tercih etmedi. İçten gelen bir şey, yönlendirmeyle olmaz" yanıtını verdi.



BİR İLK!

Yer aldığı 'Cumhuriyete Doğru' projesinden bahseden Severcan, "130 kişilik kadroyla oynuyoruz. Meclisin açılışından Cumhuriyet'in ilanına kadar anlatıyoruz. 4 Haziran'da Beşiktaş Stadı'nda oynayacağız. İlk defa duyuyorum stad tiyatrosunu... Oyunun bir sahnesinin İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını okunuyor. Sanırım seyirciyle okuyacağız" şeklinde konuştu.



PARALARIMIZ YÜKSEK GELİYOR HERHALDE, TERCİH EDİLMİYORUZ

Ekranda olmamasına oyuncu, "Tiyatro oyuncusuyum. 83-84 yılından beri de televizyonda varım. Şu andaki televizyon fonları bizim gibi oyuncuları kaldırır vaziyette değil. Paralarımız yüksek geliyor herhalde, tercih edilmiyoruz. Her diziye 2-3 eski oyuncu serpiliyor. Eski tadı tuzu yok. 3.3.5 saat dizi çekilince başka iş yapamıyorsun" dedi.



BUNU YAZMAYA CAN MI DAYANIR

Severcan, Nejat İşler'in, "En iyi kadroyla yaptık olmadı. Burada hikaye yokmuş gibi Güney Kore'den dizi alıyoruz" sözleri için, "Bazı senaryoların yapay zekayla yazıldığını duyuyoruz. Çok normal. Bir dizi senaryosu 200-250 sayfa... Bunu yazmaya can mı dayanır. İhracat durumu yapımcıların işine yarıyor" ifadelerini kullandı.