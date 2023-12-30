Ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu yeni aşka yelken açtı! Bakın sevgilisi kim çıktı? 30.12.2023 14:10 Ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu yeni aşka yelken açtı! İşte detaylar... 'Sakla Beni' dizisinde Mete karakterine hayat veren Uraz Kaygılaroğlu'nun yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. Sayna Soleimanpour, oyuncunun köpeğiyle fotoğrafını paylaşması akıllara karıştırdı. Kaygılaroğlu'nun fanları Sayna Soleimanpour'un oyuncunun köpeğiyle karesini yayınlaması hayranlarını heyecanlandırdı. Sayna Soleimanpour'un bu karesi kısa sürede yayıldı. Kaygılaroğlu ve Sayna Soleimanpour'un aşk yaşadığı iddia edildi. HABERİN TAMAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN