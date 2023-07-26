Ünlü oyuncu Nursel Köse ilk kez nikahtan fotoğraflarını paylaştı

Nursel Köse, 14 yıldır aşk yaşadığı Ulrich Mertin ile beş yıl önce Danimarka’da evlendiğini açıklamıştı.

Ünlü oyuncu Alman müzisyen Ulrich Mertin ile nikahından fotoğraflarını ilk kez paylaştı.



Köse, evlilik yıl döneminde karelerini sosyal medya hesaplarından yayınladı.

Alman müzisyen ise, "Bugün seninle evlendiğim gündü ve sen benimle evlendin... Ve beni her gün kendine aşık ediyorsun" diye yazdı.