Ünlü oyuncu Murat Yıldırım Yılın Babası seçildi

KızlarSoruyor tarafından düzenlenen toplamda 24.080 kişinin oy kullandığı iki ankette yılın sosyal medya ve ünlüler dünyasından yılın sembol babaları seçildi. KızlarSoruyor geleneksel sorusunu sordu ve ‘2023 Yılının Sembol Babası hangi ünlü isim olmalı?’ dedi. "Babalar Günü Sembolü Yılın Ünlü Babası" Murat Yıldırım, "Yılın En Favori Influencer Babası’ Ceyhun Kaan Karakaş seçildi. Sosyal medyadaki paylaşımları ile her gün hayatımıza renk katan influencer babalar da, o renkli dünyaya yansıtamadıkları nice zorluğu tecrübe edenlerden ve sadece bu sebeple de yılın sembol babası seçilmeyi fazlasıyla hak ediyorlar.

Toplamda 24.080 oyla tamamlanan anketlerde, genel oyların yüzde 25’ini alan Murat Yıldırım Yılın Sembol Ünlü Babası olurken, ‘Çocuklarına gösterdiği en süper baba figürüyle, baba sevgisini hatırlatan influencer baba, oyların yüzde 40’ını toplayan Ceyhun Kaan Karakaş oldu.

Ünlü Babaların Anketi Çekişmeli Geçti

Babalarımızın bize kattığı her şeye bir kez daha teşekkür etmek, bize o duyguları hatırlatmak için ‘Yılın Sembol Babası’ kim olmalı? sorusuna cevap arayan KızlarSoruyor topluluğu Murat Yıldırım cevabını verdi. Ünlüler dünyasından 7 adayın arasından seçilen Murat Yıldırım, yüzde 20 oy alan Ali Atay ve yüzde 17 oy alan Barış Arduç’u geride bırakarak 2023 Yılının Sembolü Ünlü Baba olmayı başardı.