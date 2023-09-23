Ünlü oyuncu Murat Ünalmış, Albena İlieva ile evlendi

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Murat Ünalmış üç yıldır gözlerden uzak aşk yaşadığı Albena İlieva'yla (Nutiye Akar) dünyaevine girdi.

Yer aldığı projelerle başarısını dünyaya duyuran yakışıklı oyuncu Murat Ünalmış, bugün Bulgar kökenli Albena İlieva (Nutiye Akar) ile nikah masasına oturdu.

Yaklaşık üç yıldır birliktelik yaşayan çiftin nikah şahitleri menajeri Abdullah Bulut, yakın arkadaşları Zafer Dülger ve Suat keskin oldu. İstanbul’da gerçekleşen düğünde mutluluğa “evet” diyen çifti aile yakınları ve dostları yalnız bırakmadı.