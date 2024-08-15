Ünlü oyuncu Irmak Ünal'dan kas şov

Bir süredir Bali'de yaşayan Irmak Ünal, Türkiye'ye gelmişti.



Oyuncu, Ege'de tatiline devam ediyor.



Ünal, bikinili karelerini paylaştı.



Sık sık spor yapan oyuncunun kaslı vücudu dikkat çekti.



Oyuncu, "Yaz geçiyor... Ve bu şimdiye kadarki en sevdiğim gündü ve hayatta olduğum için çok mutluyum. Hayatın gerçekte ne kadar değerli olduğunu bana hatırlatan her an için minnettarım.

Her şeyin tam olarak doğru hizalandığı bu gibi günlerde, hayatın ne kadar büyülü olabileceğini hatırlarsınız. Hayatta olmaktan mutluluk duymak sadece günün güzelliğiyle ilgili değil, aynı zamanda hissettiğim derin minnettarlık duygusuyla da ilgilidir..Her an bir armağandır ve hayatın sunduğu neşe, huzur ve nimetleri özümsemek için tamamen oradasınızdır. Hayatı gerçekten olağanüstü hissettiren şey bu farkındalık anlarıdır. Hayatta olmak için ne güzel bir zaman" dedi.