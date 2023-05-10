Ünlü oyuncu İpek Çiçek hastaneye kaldırıldı

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Aile dizisinin setinde dün akşam üstü 11. bölümün final sahnesi çekilirken yaşanan kaza tüm ekibe korku dolu anlar yaşattı. Ay Yapım imzalı dizide Yusuf Soykan’ın (Tamer Yiğit) ölüm yıl dönümü sahnesi çekiliyordu. Tüm aile fertleri Devin, Hülya, Leyla, Ceylan, Cihan, Aysel, İbo, Tolga, ve bazı korumalar aile kabristanındaki çekimde hazır bulunuyordu.



Aile dizisinin dün akşam üstü mezarlıkta çekilen patlama sahnesi ekibe korku dolu anlar yaşattı. Oyunculardan İpek Çiçek hastaneye kaldırıldı. Yapım şirketi AY Yapım yaşanan ve büyük bir faciaya neden olma ihtimali olan kaza sonrası hemen ihmalin neden kaynaklandığını araştırmak için inceleme başlattı. Olayın spekülasyona neden olmaması adına da şu yazılı açıklamayı yaptı: "Aile dizimizin 11. bölümünü efekti final sahnesinin çekimleri sırasında üzücü bir hadise yaşanmıştır. Bazı çalışma arkadaşlarımızın yaralanmalarına neden olan bu olayın meydana gelmesine ilişkin olası hata ve ihmallerle ilgili incelemeler başlatılmıştır. Hizmet alınan şirketler başta olmak üzere her türlü araştırma ve inceleme yapılacak ve tarafımızca sonucu ulaştırılacaktır bütün çalışma arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz."