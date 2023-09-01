Ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu intikam için beş ayda 36 kilo verdi

Daha 5 yaşında ‘Mahallenin Muhtarları’nda ‘Zekiye’yi canlandıran; ‘Ruhsar’, ‘Aşk-ı Memnu’, ‘Muhteşem Yüzyıl’, ‘Mucize Doktor’ gibi dizilerde oynayan Hayal Köseoğlu, Melis İşiten’in YouTube’daki programına katıldı.



Çok konuşulacak açıklamalar yaptı. “Lisede bir çocuğa âşık oldum. Kiloluyum diye dalga geçti. İntikam almak için 5 ayda 36 kilo verdim. Bulimia ile uğraştım.

Fazladan yarım dilim ekmek yesem, çıkartıyordum. Zayıflayınca sevgili olduk. Ama bir hafta sonra terk ettim” dedi.

İşte 29 yaşındaki Hayal Köseoğlu’nun açıklamaları: Sektörde başarılı olmak için ağzımızı kapalı tutmamız gerektiğini hissettim. Ama susmaya programlı bir beynim yok.

Kıskanmak kendini yetersiz görmek demek. O da çığ gibi büyür ve manyaklığa evrilir. Sektörel arkadaşlığa sıcak bakmıyorum. Çok kötü bitişlere şahit oldum.

Beni kıran bir insanı hayatımda tutmam. Bir ilişkide en sinir olduğum şey pasif agresiflik. Birinin bana bir şeyi direkt olarak söylemesi lazım. Kaş göz yapmasınlar.

Öte yandan; ünlü oyuncu, geçen haftalarda sosyal medya hesabında çarpıcı bir paylaşımda bulundu. Eski sevgilisinin attığı mesaj karşısında şaşıran Hayal Köse, açıklamasında dikkat çeken ifadelere yer verdi.

"Arkadaşlar başıma gelene inanamıyorum. Böyle bir tesadüf olamaz. Asla hatırlamıyorum. O dönemki sevgilimden, 19 yaşındaki bana ait şöyle bir video geldi. Gerçekmiş..."

Bu paylaşımın ardından söz ettiği videoya da yer veren ünlü oyuncu "Şarkı aynı, dans aynı, maske aynı" diyerek o dönemki halini ti'ye aldı. (Posta)