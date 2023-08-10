Ünlü oyuncu Görkem Sevindik büfede tost satarken görüntülendi

Hürriyet'ten Behlül Aydın'ın haberine göre; “Kurtlar Vadisi”nde canlandırdığı ‘Pusat’ rolüyle tanınan Görkem Sevindik’in Kocaeli Şehir Hastanesi’nin kantininde satış yaptığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu.



Oyuncu, nisan ayında açılan hastanenin kantinini işlettiğini açıkladı: “Bir ortağımla kantinin işletmesini aldık. O fotoğrafın çekildiği gün kantinde çalışıyordum. Daha önce de oto yıkama işi yaptım. Oyunculuk dışında işlerle uğraşmayı seviyorum.”

Çıkan haberlerin ardından hastaneye kendisini görmeye gelenlerin olduğunu anlatan oyuncu, “Sırf beni görmeye gelenler oluyor. Bir tost satıyorum, bir fotoğraf çektiriyorum” diye konuştu.