Ünlü oyuncu Erkan Kolçak Köstendil kilt giydi

Ünlü oyuncu davet için gittiği İskoçya'da yöresel kıyafet kilt giydi. İşte haberin detayları...

Ünlü oyuncu Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil, İskoçya'ya gitti. Bir davete katılan çifte, Hazar Ergüçlü ve Müjde Uzman eşlik etti.


Kolçak Köstendil, İskoçların yöresel kıyafeti kilt giydi.


Tosun, o anları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

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