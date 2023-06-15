Ünlü oyuncu Erkan Kolçak Köstendil kilt giydi

Ünlü oyuncu Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil, İskoçya'ya gitti. Bir davete katılan çifte, Hazar Ergüçlü ve Müjde Uzman eşlik etti.



Kolçak Köstendil, İskoçların yöresel kıyafeti kilt giydi.



Tosun, o anları sosyal medya hesaplarından paylaştı.