Ünlü oyuncu Erkan Kolçak Köstendil kilt giydi 15.06.2023 21:07 Ünlü oyuncu davet için gittiği İskoçya'da yöresel kıyafet kilt giydi. İşte haberin detayları... Ünlü oyuncu Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil, İskoçya'ya gitti. Bir davete katılan çifte, Hazar Ergüçlü ve Müjde Uzman eşlik etti. Kolçak Köstendil, İskoçların yöresel kıyafeti kilt giydi. Tosun, o anları sosyal medya hesaplarından paylaştı. HABERİN TAMAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN Erkan Kolçak KöstendilCansu TosunMüjde UzmanHazar Ergüçlü