Ünlü oyuncu Bülent Şakrak'ın dövmesi dikkat çekti

Ünlü oyuncu Bülent Şakrak, tişörtünün kolunu sıyırarak yeni dövmesini gösterdi. İşte detaylar...

Hürriyet'ten Behlül Aydın'ın haberine göre; Yakın arkadaşlar Bülent Şakrak ve Erkan Kolçak Köstendil, önceki gün çocukları Ali ve Marsel ile Bebek’te görüntülendi.


İkiliden Şakrak, tişörtünün kolunu sıyırarak yeni dövmesini gösterdi: “Şakrak kuşu şeklinde yeni bir dövme yaptırdım. Yalnız yaşayan, çok dayanıklı bir kuş bu. Rahmetli babamdan bize soyadı kaldı. Onun anısına yaptırdım. 11’inci dövmem oldu.”

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Bülent ŞakrakErkan Kolçak Köstendil

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