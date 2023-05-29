Ünlü oyuncu Bülent Şakrak'ın dövmesi dikkat çekti

Hürriyet'ten Behlül Aydın'ın haberine göre; Yakın arkadaşlar Bülent Şakrak ve Erkan Kolçak Köstendil, önceki gün çocukları Ali ve Marsel ile Bebek’te görüntülendi.



İkiliden Şakrak, tişörtünün kolunu sıyırarak yeni dövmesini gösterdi: “Şakrak kuşu şeklinde yeni bir dövme yaptırdım. Yalnız yaşayan, çok dayanıklı bir kuş bu. Rahmetli babamdan bize soyadı kaldı. Onun anısına yaptırdım. 11’inci dövmem oldu.”