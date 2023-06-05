Ünlü oyuncu Birce Akalay'ın mayolu pozları olay yarattı

Plaj giyimin önde gelen markası Dagi, sevilen oyuncu Birce Akalay’ın reklam yüzü olduğu yeni 2023 İlkbahar-Yaz Dagi Koleksiyonu ile sezonu karşılıyor. Yazın tüm heyecanına, renklerine ve ışıltısına ev sahipliği yapan “Dagi Islands” a davet eden koleksiyonda Birce Akalay’ın seçtiği şık mayo ve bikini modelleri yer alıyor. Koleksiyonun tanıtıldığı yeni reklam filminde, “Daha daha sen, daha daha biz, daha güzeliz” melodisi eşliğinde yazın özlediğimiz tüm anlarının doyasıya yaşandığı sahneler dikkat çekerken Birce Akalay ve misafirlerine birbirinden tarz, şık ve renkli Dagi plaj giyim ürünleri eşlik ediyor.

Dagi Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü Roda Palaoğlu, marka yüzü Birce Akalay ile geçen sezon başlayan keyifli ve başarılı iş birliklerini, 2023 Yaz Koleksiyonu için hazırladıkları yeni reklam kampanyasıyla devam ettiğini belirterek ikinci reklam filminde Birce ile “Bu yazı daha yaz yapmak” için herkesi Dagi Islands’ın rengarenk dünyasına davet ettiklerinin altını çiziyor.

Kampanya yüzü Birce Akalay ise yeni reklam filmi hakkında yaptığı açıklamada “Dagi ile geçtiğimiz yıl başlayan iş birliğimiz oldukça keyifli devam ediyor. Hepimiz oldukça yorucu ve zor bir kış geçirdik. Bu zor zamanlarda Dagi ailesiyle nasıl el ele verip insanımıza iyi gelmek için beraber çalıştıysak bu defa da öyle oldu. Yine sizlerin mutluluğu ve beğenisini hedefleyen bir kampanya oluşturduk. Dagi Islands yazın tüm güzel bileşenlerine sahip olduğu gibi herkesin daha da kendisi olmayı yaşayabildiği bir ada. Yönetmenimiz Rafael Memo Çetin ve tüm ekibiyle harika bir iş çıkardık. Dagi’nin rengarenk 2023 Yaz Plaj Giyim Koleksiyonu çok şık, çok tarz ve çok rahat. Bu yaz bütün yıl bekleyip, o hep çok istediğiniz yaz tatiliniz için kendinize daha şık, daha tarz, daha siz bir hediye almaya ne dersiniz?” diyor.

Bu Yaz Gardırobuyla Gezenler De Dagi Islands’da

Müziğin ritmine kapılıp gün batımını kutlayanlara eşlik edecek plaj pareolara, denizin, kumların ve güneşin keyfini çıkaranlar için renkli ve rahat mayolara kadar birçok farklı desen ve renkte parça koleksiyonda yer alıyor. Şık ve göz alıcı mayokinilerin yanı sıra koleksiyonda hem erkekler hem de kadınlar için rahat kesim mayolar dikkat çekiyor. Klasik sevenlerin tercihi bikini modelleri de koleksiyonda ikonik siluetler yaratıyor. Dagi yeni koleksiyonunda erkeklere de birbirinden farklı desen ve boyda mayolar sunuyor. Erkekler de Dagi Islands’da kendi tarzlarına uygun mayoyu rahatlıkla bulabiliyor. Birçok modelden oluşan koleksiyon yazı her anında farklı bir stille yaşayıp gardırobunu geniş tutanlar için de kurtarıcı oluyor.

Renkler, Desenler, Birbirinden Şık Detaylar Bir Arada, Dagi Islands’da

Markanın reklam yüzü Birce Akalay’ın “zamansız şık” tarzıyla uyumlu doğal dokulu gömlekler ve pareolar, mayo ve bikinilerin vazgeçilmez tamamlayıcıları olarak unutulmaz bir yazın stil dokunuşu oluyor. Yazın en keyifli anlarında enerjiyi yükseltecek koleksiyon, mavi, yeşil, beyaz ve mercan gibi doğanın ilham veren renkleriyle özgür ada hayatına atıfta bulunuyor. Birce Akalay’ın reklam filminde giydiği aksesuarlı mayo, mavi üçgen bikini ve daha fazlası için Dagi Island’a davetlisiniz.