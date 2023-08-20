Ünlü model Ebru Şallı fiziğiyle büyüledi 20.08.2023 10:42 Ünlü model Ebru Şallı, tatilden çektirdiği kareleri Instagram'dan paylaştı. İşte detaylar... Ünlü model Ebru Şallı, tatile devam ediyor. Bir dönem eşi Uğur Akkuş ile boşanma aşamasına gelen model, tatilden çektirdiği kareleri yayınladı. Model, bikinisiyle verdiği beş kareyi paylaştı. Şallı'nın fiziği beğeni toplarken, yüzlerce yorum aldı. 46 yaşındaki modele en çok fitliğiyle ilgili yorum geldi. HABERİN TAMAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN Ebru Şallı