Ünlü model Ebru Şallı fiziğiyle büyüledi  

Ünlü model Ebru Şallı, tatile devam ediyor.



Bir dönem eşi Uğur Akkuş ile boşanma aşamasına gelen model, tatilden çektirdiği kareleri yayınladı.



Model, bikinisiyle verdiği beş kareyi paylaştı.



Şallı'nın fiziği beğeni toplarken, yüzlerce yorum aldı.



46 yaşındaki modele en çok fitliğiyle ilgili yorum geldi.