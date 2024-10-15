Ünlü modacı Pınar Kerimoğlu’nun bu haftaki konuğu Rıdvan Çelik oldu 

Boyu ile ilgili yaşadığı zorlukları ve karşılaştığı zorbalıkları anlatan Çelik, en büyük hayalinin askere gitmek olduğunu söyledi.

“ÇOK DUYGUSAL BİR İNSANIM, DURUP DURURKEN AĞLAYABİLİRİM”

Pınar Kerimoğlu’nun sorularını yanıtlayan Rıdvan Çelik, aşk hayatıyla ilgili soruya şu şekilde cevap verdi: “Ankara’da yaşıyor sevdiğim kişi, daha doğrusu eskiden sevdiğim kişi. Artık sadece arkadaşız, seninle veya başka birisiyle olduğum gibi normal bir arkadaşım. Bana ‘maço görünüyorsun’ diyorlar ama aksine çok duygusal bir insanım, bir anda ağlamaya başlayabilirim” şeklinde konuştu.

“HER ŞEYİ YAPABİLİYORUM, SADECE ATM’DEN PARA ÇEKEMİYORUM”

Pınar Kerimoğlu’na samimi açıklamalarda bulunan Rıdvan Çelik, boyu nedeniyle akran zorbalığına maruz kaldığını belirtti. Özellikle ilkokulda bu durumu daha fazla yaşadığını ifade eden Çelik, “Çocuk olduğumuz için ister istemez arkadaşlarımın zorbalığına maruz kaldım. Aslında ben de normal boydaki insanlar gibi her şeyi yapabiliyorum ama sadece ATM’den para çekemiyorum, boyum yetmiyor. Onda da yanımdaki kişiler yardımcı oluyorlar” dedi.

“ASKERLİK VAZİFEMİ YAPMAYI ÇOK İSTERDİM”

Boyu nedeniyle askere gidemeyen ve içinde hep askerlik yapma isteği olduğunu söyleyen Çelik, Pınar Kerimoğlu’nun askerlik sorusu karşısında duygulandı. Çelik, “Vatana hizmetin yeri yoktur; dağda da olabilirsin, kışlada geri hizmette çöp de toplayabilirsin. Her şeyi yapabilirsin. Ben gitmeyi çok istedim ama maalesef boydan dolayı almadılar” dedi.

“TÜRKİYE’NİN EN KISA İNSANIYIM”

Rıdvan Çelik, Türkiye’nin en uzun boylu insanı Sultan Kösen ile ilgili de esprili bir yorum yaptı: “Türkiye’nin en uzunu Sultan Abi, ben de en kısasıyım. Boyum 97 cm olarak tescillendi. Ama hiç Sultan Abi ile denk gelemedik. Bir araya gelsek herhalde onun ayakkabısının içine sığarım” şeklinde esprili bir cevap verdi.