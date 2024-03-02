Ünlü kadınlar şiddete karşı yeniden kanatlandı

Memorial Sağlık Grubu’nun katkıları, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu’nun (UNFPA) desteğiyle daha önce hayata geçirilen ve Türkiye’nin ünlü kadınları bir araya getiren projenin sergisi, Memorial’ın şiddet gören kadınlara psikolojik destek projesinin bir parçası olarak bu yıl “Dünya Kadınlar Günü” ne özel gün ışığına çıkıyor.

Kadınların toplumdaki rolünün önemine yönelik farkındalık projelerine imza atan Memorial, İyi Niyet Derneği işbirliği ile şiddetin yol açtığı ruhsal olumsuzlukla mücadele eden kadınlara psikolojik yardım sağlayarak, onları sosyal yaşama yeniden kazandırmayı amaçlıyor. Türkiye’nin ünlü kadınlarının fotoğraflarından oluşan, ulusal ve uluslararası alanda pek çok ödül sahibi olan “KANATLANDILAR” sosyal sorumluluk sergi projesi de, kadına her türlü şiddete karşı duruşu ve bu konuda toplum bilincini artırmaya yönelik anlamlı mesajlarıyla, birçok projeye rol model olmaya ve kadınlara destek vermeye devam ediyor.

6 Mart Çarşamba günü Memorial Bahçelievler Hastanesi’nde gerçekleştirilecek lansmanda yer alan “KANATLANDILAR” sergisi, ünlü kadınların sessizce dile getirdiği “şiddet karşıtı” mesajlarını tüm Türkiye’ye aktaracak.

Yapım ve Genel Koordinatörlüğünü Zuhal Ceran’ın yaptığı projedeki sergi fotoğraflarının çekimleri, ulusal ve uluslararası alanda birçok başarıya imza atmış yönetmen ve fotoğraf sanatçısı Cemil Ağacıkoğlu’na ait. Styling çalışmalarında ise moda tasarımcısı Murat Aytulum’un imzası bulunuyor.

Projeye destek veren ve her biri kendi alanında bir çok başarıya imza atmış sanat dünyasının ünlü kadınları şu isimlerden oluşuyor: Ayça Bingöl, Arzu Yanardağ, Akasya Aslıtürkmen, Belcim Bilgin, Beren Saat, Büşra Pekin, Cansu, Demet Tuncer, Deniz Türkali, Derya Alabora, Feride Çetin, Görkem Yeltan, Günce Koral, Hale Caneroğlu, Hale Soygazi, Jehan Barbur, Jülide Kural, Melike Güner, Meltem Cumbul, Nihal Yalçın, Ömür Gedik, Rojda Demirer, Seda Akman, Sibel Tüzün, Sinem Kobal, Songül Öden, Şenay Gürler, Yeşim Salkım, Yoncalodi ve Zeynep Beşerler.

Memorial Bahçelievler’de sanatseverlerin beğenisine sunulacak “KANATLANDILAR” adlı serginin lansmanında, siz değerli basın mensuplarını da aramızda görmekten mutluluk duyarız.



PROGRAM:



TARİH: 6 Mart 2024, Çarşamba

SAAT: 11.30

YER: Memorial Bahçelievler Hastanesi Sanat Galerisi, Lobi katı