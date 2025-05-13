Ünlü isimleri buluşturan parti

Magazin Kuryesi’nin ‘Yaza Merhaba’ partisi ünlüler geçidine sahne oldu. İdaş sponsorluğunda gerçekleşen parti geçtiğimiz akşam Vadistanbul Galliard’da görkemli bir geceye sahne oldu.

(Aslıhan Karalar)

Partiye; Aslıhan Güner ve Mert Kılıç, Berk Oktay, Burcu Kıratlı, Tülin Şahin, Hasan Can Kaya, Gülsim Ali, Nilsu Berfin Aktaş, Ümit Erdim, Betül Demir, Hande Ünsal, Elif Buse Doğan, Seda Üren, Irmak Arıcı ve sevgilisi, Gökberk Demirci, Aslıhan Karalar, Şeyma Korkma ve Cüneyt Mete, Selda Topal, Cenk Eren, Burç Kümbetlioğlu, Simge Ünal, Sakiler gibi ünlü isimler katıldı.

(Burç Kümbetlioğlu)

DRAMDAN SONRA KOMEDİ İŞİ ÇOK İYİ GELDİ

Geceye katılan Aslıhan Güner ve Mert Kılıç çifti basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Güner “Gaziantep’de keyifli ve komedisi bol bir projede yer aldım. Yakın zamanda onun tanıtımını yapacağız. Dram rolünden sonra çok iyi geldi bu komedi işi.” dedi. Basın mensuplarının “İkinizin de projeleri oluyor. Birbirinize nasıl vakit ayırıyorsunuz?” sorusuna Kılıç “Biz her zaman beraberiz. Benim de yazdığım 8 bölümlük bir dizi projesi var. Onun ile uğraşıyorum. Bir de sinema projem var, eşim de o projede yer alacak” dedi.

(Aslıhan Güner - Mert Kılıç)

CENK EREN'DEN ACİL ÖNLEM

Cenk Eren, sahnede kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren Metin Arolat ve Volkan Konak’ın ardından önlem aldığını anlattı. Ünlü isim artık konserlerinde ilk yardım eğitimi almış ekibiyle otomatik defibrilatör (AED) cihazı bulundurduğunu söyledi.

(Cenk Eren)



ÜZERİMİZDE HEP KARA BULUTLAR VARDI

Nilsu Berfin Aktaş, geceye katılanlar arasındaydı. Şakir Paşa Ailesi dizisinde rol alan ünlü isim, dizi setinde yaşanan sorunlar hakkındaki sorulara ise “Üzerimizde hep kara bulutlar vardı” dedi.

(Nilsu Berfin Aktaş)

OYUNCULUĞA ARA VERİYOR

Gece katılanlar arasında Tolgahan Sayışman’da vardı. Sayışman “Yapımcı olarak projelerim var. Bu yüzden çok yoğun bir sezon bekliyor beni. Bu süreçte oyunculuk yapmayacağım. Daha çok yapımcı olarak iş yapacağım. Uluslararası projelerde yaptığımız için ailemi de yanımda götürüp, yurt dışında hem iş hem de tatil yapabiliyoruz.” dedi.

(Tolgahan Sayışman)

ANNELİK KİLOSUNDAN ÇOK BABALIK KİLOSU VAR

Berk Oktay, geceye katılanlar arasındaydı. Oktay “Projem icabı kilo almıştım. Çok az kaldı eski görüntüme. Birkaç aya o kiloları da vermiş olacağım. Babalık kilosu diye de bir şey var. Baba olduktan sonra da biraz kilo aldım. Annelik kilosundan daha çok babalık kilosu var.” dedi.

(Berk Oktay)

YAZ SONU EVLİLİK VAR

Gece katılan bir diğer isim ise Irmak Arıcı’ydı. Arıcı, sevgilisi ile geldiği gecede basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ozan Doğulu ile yaptıkları yeni projesinden bahseden şarkıcı “23 Mayıs’ta yeni şarkımız çıkıyor. Ozan Abi ile aynı projede yer aldığım için çok mutluyum” dedi. Sevgilisi ile evlilik hazırlığı yaptığını da söyleyen Arıcı “Ağustos, Eylül gibi evleneceğiz. Yurt dışında bir plan yaptık. Yeri şimdi söylemeyeyim. Sürpriz olsun o da” dedi.

(Irmak Arıcı)