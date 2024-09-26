Ünlü isimlerden çarpıcı açıklamalar!

Ünlü isimler NOW'ın gecesine katıldı.

Basın menuplarının sorularını yanıtladı.

HAYAL KÖSEOĞLU: "DM KUTUM ALEV ALEV"

Siyah straplez ve derin yırtmaçlı elbisesiyle geceye damga vuran Hayal Köseoğlu, sosyal medyada gelen eleştirilere artık kulak asmadığını açıkladı. Güzel oyuncu, "Sektörde 15. yılım. Eskiden sosyal medyada eleştirilere çok takılırdım ama artık umursamıyorum. Sürekli eleştirilmek insanın psikolojisini kötü etkileyebiliyor. Şimdi, bu yorumları herkesin kendi dünyasından bir yansıma olarak görüyorum. Özgüveniniz arttıkça dışarıdan gelen eleştirilere karşı daha sağır oluyorsunuz. Kendinizle sağlıklı bir ilişkiniz olduğunda bu sesler sizi etkilemez," dedi. DM kutusunun alev ateş postlarıyla dolu olduğunu itiraf eden Köseoğlu, sosyal medya alışkanlıklarını da paylaştı: "Instagram’da fazla vakit geçirmiyorum, Twitter bağımlısıyım."

GÜLİN İYİGÜN: "SETE OYUN PARKINA GİDER GİBİ GİDİYORUM"

Murat Yıldırım ve Ebru Şahin'in başrollerinde yer aldığı "Beni Bul" dizisinde rol alan Gülin İyigün, heyecanını gizleyemedi. Güzel oyuncu, "Hepimizi çok güzel bir iş bekliyor. Senaryoyu okur okumaz bayıldım, projede yer almak için sabırsızlanıyorum. İşime olan aşkım sonsuz; her sabah sete, sanki oyun parkına gidiyormuş gibi gidiyorum. Kalpten çalışıyoruz ve aynı sinerjiyi tüm ekiple yakaladık," dedi. Setin en yakışıklısı kim sorusuna ise hiç düşünmeden "Murat Yıldırım," cevabını verdi.



ÖZGE ÖZDER: "GERÇEK BİR ROCKÇIYIM"

Siyahların hakim olduğu rock gecesine büyüleyici bir tarzla katılan Özge Özder, rock müziğe olan tutkusunu paylaştı. "Gerçek bir rock dinleyicisiyim. Şebnem Ferah'ı çok severim ama benim için 1 numara The Beatles’tır. Tarzımda çok özenli değilim; bu özel gece için de en pratik şekilde hazırlandım. Makyajımı bile kendim yaptım çünkü uzun hazırlık süreçleri bana göre değil. Mesleki deformasyon diyelim," diye esprili bir şekilde açıklama yaptı.



EMRE KARAYEL VE GİZEM DEMİRCİ: "HEP DESTEK, TAM DESTEK"

Ünlü oyuncu Emre Karayel ve eşi Gizem Demirci, katıldıkları davette şıklıklarıyla göz kamaştırdı. Set programının evde sorun yaratıp yaratmadığı sorulduğunda Karayel, esprili bir dille, "Oralara hiç girmeyin. Dizi saatlerine yetişmek zorlayıcı, ama değiyor," dedi. Eşi Gizem Demirci ise eşine olan desteğini net bir şekilde ortaya koyarak, "Set temposu gerçekten çok yoğun, ama bizde hep destek tam destek! Yeter ki işimiz güzel olsun, her zaman yanındayım," diyerek eşine olan bağlılığını vurguladı.

HELİN KANDEMIR: "MÜZİK LİSTEM RUH HALİME GÖRE ŞEKİLLENİYOR"

Genç oyuncu Helin Kandemir, takılarıyla olduğu kadar müzik zevkiyle de dikkat çekti. "Müzik listem ruh halime göre sürekli değişir. Ama Rock'n Roll da sevdiğim bir tarz," diyerek müziğin hayatındaki yerine vurgu yaptı.