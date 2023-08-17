Ünlü isim Turabi Çamkıran ölümden döndü

Survivor şampiyonu Turabi Çamkıran, ölümden döndü.



Çamkıran, hastane odasından çektirdiği kareleri Instagram'dan paylaştı.



Çamkıran, "Azraile mesaj attım; “Gel beni al!” diye. O da mesaj atmış; “Gülüşün dert olmuş seni çekemeyenlere. Onlara inat yaşa!” diye. Şaka şaka. Ciddiye almış mesajımı. Az kalsın beni alıyordu şereflinin zıttı. Siz siz olun Azrail ile oynaşmayın. Bir kazaydı, geçecek. Daha güçlü bir şekilde geri döneceğim inşallah. Şimdilik hoşçakalın.

“Hep açık seçik paylaşımlar yapıp, çılgın bir hayat yaşadığım için geldi bunlar başıma. Artık tövbe. Ölmez sağ kalırsam hayatımın kadını bulup, hemen nikahı basıcağım. 2024 bitmeden de evlenip, çoluk çocuğa karışıp, ailemle mütevazi bir hayat yaşıyacağım. Ve ne kadar erteleyip yapmadığım şey varsa ayağa kalkar kalkmaz onları yapıcağım. Duam belli, duyan belli.

Hayat kısaymış. Her kimin kalbini kırdıysam kusuruma bakmasın. Cahilliğimden yapmışımdır" diye yazdı.