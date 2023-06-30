Ünlü isim Somer Sivrioğlu'ndan üvey anne itirafı: Fiziksel şiddete maruz kaldım

Uzman Psikolog Gökhan Çınar’ın sunumu ile YouTube platformu üzerinden yayınlanan “Katarsis” isimli programa konuk olan ünlü şef Somer Sivrioğlu, özel hayatı ve çocukluk dönemi ile ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Sivrioğlu’nun anne ve babasının boşanmasının ardından yaşadıkları ise sevenlerinin yüreklerini burktu.

Çınar’a çocukluk anılarını anlatan ve o anlarda da gözleri dolan Somer Sivrioğlu, anne ve babasının kendisi 5 yaşında iken ayrıldıklarını belirtti. Çocukluğunda babası ve üvey annesi ile birlikte kaldığını belirten Sivrioğlu, konuşmasına şu sözler ile devam etti: “Annem değil babam ile yaşıyordum, sıkıntılarımız oldu. Enteresan bir şey diyeceğim diğer çocuklara da örnek olacağımı zannetmiyorum. Özellikle babamın evindeki kavgalar benim çok hoşuma giderdi. Sevmezdim yani. Çünkü üvey annem bana iyi davranmazdı. Ben de ona karşılık olarak iyi davranmazdım.”



Üvey annesi ve babası ile birlikte kaldığı dönemlerde duygusal şiddete maruz kaldığını belirten Somer Sivrioğlu, sözlerine şu şekilde devam etti: "Tabii ki ufak tefek fiziksel şiddete maruz kaldım. Öyle bir insandı kabul ediyorum. Yazık yani çocuk senin elinde yani daha insaflı daha vicdanlı olmak lazım. Çok zor da bir çocuk değildim ama yapmamak lazım."