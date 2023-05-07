Ünlü isim Neşe Erberk oyunu kullandı 07.05.2023 15:51 Neşe Erberk, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için sandığa gitti. İşte haberin detayları... 1983'te girdiği bir yarışmada Türkiye güzeli seçilen ve 1984 senesinde ise Avrupa güzeli olan Neşe Erberk, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği için oyunu kullandı. İstanbul Havalimanı'nın Dış Hatlar'ında oy kulanan Erbek, o anları Instagram'dan paylaştı. Erberk, "Veeeee ben de oyumu kullandım... Her şey çok güzel olacak... Oy kullanmayan kalmasın" dedi. HABERİN TAMAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN Neşe Erberkseçim