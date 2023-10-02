Ünlü isim Doğukan Manço'nun evini kuşlar yüzünden su bastı

Doğukan Manço'nun evini kuşlar yüzünden su bastı. Ünlü isim o anları Instagram'dan paylaştı.



Survivor All Star'a katılacak Doğukan Manço, "Kuşlar evimi başıma yıktılar! Gecem kabus gibi geçti. Yoğun yağmur yağışlarının ardından dün gece tavan ufak ufak sızdırmaya başladı. Sabaha kadar temizlikle uğraştım. Ardından gitgide büyüdü ve sabah 2 dakikada bir 20 litrelik kovayla su boşaltmaya başladım. Çatıcılar gelene kadar da evim harap oldu. Tavanlar bitti parkeler şişti su aşağı kata indi. Çatıyı 2 sene önce bakımdan geçirmiştim ama kuşlar bütün su giderlerini tüyleri ve yemek atıklarıyla tıkamışlar. Ne diyeyim buna da şükür. Vardır Allahın bir takdiri. Çatılarınızı her sene temizletin. Başka diyecek bir şey gelmiyor aklıma" dedi.