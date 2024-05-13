Ünlü isim Anıl Tetik oyunculuğu bıraktı!

Anıl Tetik, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı.



Yakın dostlarıyla birlikte öğlen saatlerinde geldiği AVM’de ilk durağı dünyaca ünlü markaların ve mağazaların bulunduğu meydan katı olan yakışıklı oyuncu, bir süre meydan katını dolaşıp yakın arkadaşlarıyla birlikte alışveriş yaptı. Alışveriş sonrası muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayıp objektiflere poz veren Anıl Tetik, "Oyunculuğu bıraktım artık kendi şirketime yoğunlaştım" açıklamasında bulundu.



Survivor 2025 kadrosu için teklif haberleri sorulunca başarılı oyuncu, "Acun abi sürekli teklif ile geliyor dünyanın en zor yarışması açıklık bir yandan, psikoloji bir yandan zorluyor. Benim için çok zor gerçekten ama Acun abi vazgeçmiyor" ifadelerini kullandı. Alışveriş sonrası meydan katında bulunan bir restorana yakın dostlarıyla yemek yemek için geçen Anıt Tetik, Siyahlar içerisindeki şık AVM tarzı ile de beğeni topladı.