Ünlü iş insanı Nejdet Ayaydın ameliyat oldu

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; İpekyol Yönetim Kurulu Üyesi Nejdet Ayaydın, ameliyat oldu. Başarılı iş insanı, bir hafta önce Prof. Dr. Azmi Hamzaoğlu tarafından omuriliğinden ameliyat edilmiş.



Abisi Aydın Ayaydın, kardeşi Uğur Ayaydın ve eşi Emel Ayaydın’ın yanından bir an olsun ayrılmadığı Nejdet Bey’in bir hafta daha hastanede kalacağını öğrendim. Başarılı iş insanına ben de geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.