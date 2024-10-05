Ünlü Fransız Yazar Laurent Baffie Antalya Film Festivali'nde

Baffie, bu yıl Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında düzenlenecek özel bir etkinlikle basın mensupları ve arzu eden izleyicilerle de buluşacak. Mizahı, zekâsı ve eleştirel bakış açısıyla tanınan ünlü yazar, festivalin en heyecanla beklenen konuklarından biri olacak.



Takıntılar, Baffie’nin mizah anlayışına biraz da bize özgü duygusal dokunuşlar yapan bu uyarlama ile izleyicilere benzersiz bir deneyim vaat ediyor.

Tiyatro oyunundaki dinamik enerjiyi ve karakterlerin iç dünyalarını yansıtan film, izleyicileri hem güldürecek hem de insan psikolojisinin derinliklerine götürecek. Film, hepimizin aslında ufak tefek takıntılarımız olduğu gerçeğini de bize fark ettirecek.



Mizahla Takıntı Arasında: Unutulmaz Bir Komedi



Usta oyuncu Zafer Algöz ve başarılı oyuncular Seda Bakan, Ecem Erkek, Sarp Akkaya, Bora Akkaş, Çiçek Dilligil ve Özge Özberk’i, kadrosunda buluşturan film “Takıntılar“ yılın en merak edilen filmleri arasında. Sky Films, ONK Content ve Birleşik Heyecanlar ortak yapımı, Fransız yazar Laurent Baffie’nin “Toc Toc” adlı tiyatro oyunundan uyarlanan “Takıntılar”ın yönetmen koltuğunda Yunus Nihat Özcan, senaryo uyarlamasını Ferhat Ergün üstleniyor. Bu uluslararası yapımın yapımcıları, Emre Oskay, Mehmet N. Karaca ve Levent Güneri.



Obsesif kompulsif bozukluklarından ötürü içlerine kapanmış altı kişi, dünyaca ünlü psikiyatr Orhan Kerim Baykal’dan tam bir yıl öncesinden randevu alırlar. Hepsinin beklentileri yüksektir, tedavileri konusunda çok umutludurlar.

Çizgilere basamayan, simetri ve düzen takıntılı Efe; hayatında her şeyi defalarca kontrol etmekten kendini alamayan ve batıl inançlardan kaynaklı sayısız takıntısı olan Kumru; adeta nefes alan bir hesap makinesi gibi yaşayan, hesap yapmadan bir saniye bile duramayan Birol; tahammülleri zorlayacak kadar temizlik takıntısı olan Işıl; ağzından çıkan her sözü tekrarlama takıntılı Defne ve özünde bir İstanbul beyefendisi olan ama yakalandığı Tourette sendromu yüzünden tiklerine hakim olamayan ve durmadan küfreden Hikmet ...

Her nedense bu altı kişinin randevuları çakışmıştır. Efsane doktor ise ortalarda yoktur. Birbirini tanımayan her biri farklı takıntılardan muzdarip altı kişi terapi merkezinde doktoru beklemeye başlar.

Bu olağanüstü eğlenceli bekleyişe tanıklık etmeye hazır mısınız ?

“Takıntılar” 15 Kasım’da sinemalarda.