Ünlü DJ Korolova ile muhteşem açılış

Mimar Cüneyt Darı gustosuyla kapılarını açan mekân, ‘Visionary Party’ konseptleriyle bu yaz pek çok özel partiye ev sahipliği yapacak.

İş ve cemiyet dünyasının ünlü isimleri yer aldığı davet, yurtdışından gelen dansçıların muhteşem şovlarıyla başladı. Geç saatlere kadar devam eden davette konuklar, Akdeniz’in bohem havasında eşsiz bir ambiyansta Michelin Yıldızlı restoranlarda deneyimi olan şeflerin hazırladığı özel lezzetleri deneyimleme fırsatı da yakaladı.

Dansın ve eğlencenin gece boyunca sürdüğü partide konuklar güzel DJ Olga Korolova’nın mikserin başına geçmesiyle eğlenceyi doruklarda yaşadı. Müziğiyle dinleyenlerin enerjilerini yenileyebileceği bir yolculuğa çıkaran Korolova, parçaların yanı sıra düzgün fiziği ve dansıyla da beğeni topladı.

Yaklaşık 3 saat sahnede kalan ünlü DJ, partide, çarpıcı ışık gösterileri altında eğlence severleri coşturdu.