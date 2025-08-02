Ünlü DJ Burak Yeter uzay yolculuğunda ölümden dönmüş!

Sabiha Fındıkkıran’ın youtube kanalında yayınlanan Bir Konu Bir Sohbet programına konuk olan ünlü DJ Burak Yeter, ölümden döndüğünü açıkladı.

Geçtiğimiz Mayıs ayında özel tasarımlı kapsül ile İspanya'dan havalanarak 55 bin fit yükseklikte, stratosfer tabakasında yaklaşık bir saat boyunca müzik performansı sergileyerek Guinness rekorlar kitabına giren ünlü DJ Burak Yeter, uzay yolculuğu sırasında yaşadığı korku dolu anları ilk kez anlattı. Sabiha Fındıkkıran’ın sorularını yanıtlayan Yeter, ölümle burun buruna geldiğini, stratosferde müzik yaparken nefessiz kaldığını, 11 dakika boyunca bilinci kapalı olduğunu söyledi.



55 BİN FİTTE KAPSÜLÜN KAPAĞI AÇILDI,İÇERİDE OKSİJEN TÜKENDİ, 11 DAKİKA BAYGIN KALDI

Dünyaca ünlü DJ Burak Yeter, geçtiğimiz Mayıs ayında İspanya’dan havalanarak özel bir kapsülle 55 bin fit yüksekliğe çıkmış, stratosfer tabakasında gerçekleştirdiği performansıyla Guinness Rekorlar Kitabı’na girmeyi başarmıştı. Ancak bu tarihi performansın arka planında yaşananlar ilk kez gün yüzüne çıktı. Sabiha Fındıkkıran’ın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği Bir Konu Bir Sohbet programında bu deneyimin perde arkasını anlatan ünlü DK Burak Yeter, kelimenin tam anlamıyla ölümden döndüğünü söyledi. Yeter:

“Yaklaşık 32 bin fitteyken kaptan, müziği durdurmamı söyledi. Balonu taşıyan halatlardan biri kopmuştu ve dışarı çıkmaları gerekiyordu. Kapsülün penceresi açıldığında içerideki tüm oksijen boşaldı… O an bayıldım. Tam 11 dakika boyunca bilincim kapalıydı. Eğitimde bu sürenin 3 dakikasını bile riskli diye anlatmışlardı. Ya kalp ya beyin… Ama ben döndüm. Anne duası mı diyeyim, hâlâ inanamıyorum.”

Yeter, kapsülün üstüne çıkan iki pilotun halatları bağlamayı başardığını, ardından oksijenin yeniden devreye alındığını ve performansa kaldığı yerden devam ettiğini anlattı.

“-57 derecede, stratosferdeyiz, hedef belli… Müzik yapmak zorundasınız. Ama gerçek şu: Kapadokya’da bile 5.000 fitte oksijen yokken biz 55.000 fitteydik. Döndüğümüzde videoları izlerken herkes şoktaydı. 11 dakika nefessiz olmak, dile kolay...”

Yeter’in anlattıkları, tarihe geçen bu performansın ardındaki büyük riski ve insan sınırlarını zorlayan cesareti gözler önüne seriyor.