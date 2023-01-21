Ünlü çiftin Nişantaşı'ndaki kiraları görünce morali bozuldu

Snob Magazin'in özel haberine göre; 2018 yılında evlenen Şahin Irmak ile Asena Tuğal, Nişantaşı'nda emlakçı çıkışı görüntülendi.



Evlendikleri günden beri Etiler'de oturan çift, Nişantaşı'na taşınmak için ev arayışına girdi.



Irmak ve Tuğal'in, ev fiyatlarını duyunca ise moralinin bozulduğu görüldü.



Fiyatlar karşısında espri yapan Irmak, "O kadar uygun ki her şey... Ev almak ve kiraya çıkmak istiyorsanız tam sırası... İnsanlar fiyatları abartıyor" dedi.

Her yerde yüksek fiyat olduğunu belirten Irmak, "Nişantaşı değil her yer öyle... Beşiktaş'ta öyle..." diye konuştu.

Irmak, ayrıca sağlık problemlari olduğunu da söyledi.