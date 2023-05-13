Ünlü çift Yasmin Erbil ile Yiğit Poyraz sokak ortasında tartıştı

Ünlü çift Yasmin Erbil ile Yiğit Poyraz, sokak ortasında tartıştı. İşte haberin detayları...

Yasmin Erbil, önceki gün Bebek'deydi.

Sevgilisi Yiğit Poyraz ile Lucca adlı mekanda oturan Erbil, yanından erken kalkan sevgilisinden montunu almaya kalktı.

O esnada minik bir tartışma yaşayan çiftten Yasmin Erbil, sevgilisi Poyraz'ı bırakarak mekana geri döndü.

Arkasından giden Yiğit Poyraz ise masaya geri giderek bir şeyler söyledi.


Ardından valenin yanına gelen Yiğit Poyraz, aracına binerek oradan tek başına ayrıldı. Yasmin Erbil, ünlü komedyen Mehmet Ali Erbil ile ünlü oyuncu Nergis Kumbasar'ın kızı... 

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Yasmin ErbilYiğit Poyraz

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