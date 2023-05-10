Ünlü çift Sibel Can ile Emir Sarıgül aylar sonra görüntülendi

Sabah'tan Gökhan Gökduman'ın haberine göre; Sibel Can, son olarak Emir Sarıgül ile yaşadığı aşk haberleriyle gündem olmuştu.

52 yaşındaki Sibel Can'ın aşkı Emir Sarıgül ile doludizgin devam ediyor. Aylar sonra görüntülenen Sibel Can ile Emir Sarıgül ilişkileri hakkında yine sessiz kaldı. İkili, önceki akşam Çubuklu'da ortaya çıktı.

Masanın başında bir garson bekleten ve etraftan görüntü alınmasını istemeyen Sarıgül, tüm çabalarına rağmen kaçamadı.