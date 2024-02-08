Ünlü çift Murat Parasayar ve Burçin Parasayar Nişantaşı'nda liseli aşıklar gibi dolaştı

Snob Magazin'in haberine göre; Murat Parasayar, eşi Burçin Parasayar ile Nişantaşı'nda görüntülendi.

Çift, uyumlu haliyle dikkat çekti. Burçin Parasayar, "Aslında bugün doğum günüm... Murat'ın tiyatrosu yoğun olduğu için İstanbul dışına çıkamadık. Nişantaşı'na yemek yemeğe geldik" dedi. Murat Parasayar, "Her yere birlikte gidiyoruz. Beni çok güzel destekliyor. Şimdi yeni oyunum 'Gözyaşı Sarayı Kösem' var, turneye çıkacağız. Zaten boş günlerimizde Nişantaşı, Taksim, Kadıköy Bakırköy ve Üsküdar gibi yerleri gezeriz. Hem yürüyoruz hem formumuzu koruyoruz. Değişik yerlere gidiyoruz. Mutlu çiftiz" dedi.



5.5 yıldır evli olan Burçin Parasayar, "Arkadaş gibiyiz. Pandemi döneminde ikimiz okey oynadık" dedi. Tanışma hikayelerini ise Burçin Parasayar, "İlk görüşmemizden sonra bir sene görüşmedik. Sonra görüşüp Murat iki ay sonra evlilik teklifinde bulundu" dedi. Murat Parasayar ise, "Çılgın kız Burçin vardı. Çocukluk döneminde. Çok konuşan radyocuydu. Hatta arabayla giderken, 'Çok konuşuyor' derdim. Yıllar sonra eşim oldu" açıklamasında bulundu. Burçin Parasayar, "Murat Bey popüler ve yakışıklı ünlü bir isim. Evliliğe nasıl ikna oldu?" sorusuna, "Herkes bunu merak ediyor. Aslında Murat beni evliliğe ikna etti. Daha önce evliliği düşünmemiş. Birbirimizi ilk gördüğümüzde evleneceğimizi hissettim. Evliliği tavsiye ediyorum" yanıtını verdi.



Yıllardır birçok projede yer alan Murat Parasayar, "Siz hem eski dönemde hem de şimdi ekran önündesiniz. Sektörde ne gibi değişikler var?" sorusuna, "Eskiden yönetmenlere saygı daha çoktu. Onların yanında saygılı dururduk. Şimdi o yok. Şimdi başrollere saygılı duruluyor. Yönetmenler onların yanına gidince saygılı duruyor" cevabını verdi.

Son dönemde erkeklerin de estetik haberleriyle gündeme gelmesine Murat Parasayar, "Normal yaş alalım. Yaşlanıyoruz ama sporumu yapıyorum. Evde yoga yapıyorum profesyonel şekilde... Kırışıklıkta doğal olmasından yanayım. Özellikle oyuncularda... Mesela Nicole Kidman yaptırmış ama farklı olmuş. Hem erkek hem erkekte doğallığı tercih ediyorum. Oyuncu da doğru bulmuyorum. Botoks dahi yaptırmıyorum. Beslenmeye önem veriyoruz. Günde iki öğün ve aralıklı oruç yapıyoruz" dedi.