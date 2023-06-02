Ünlü çift Hazar Ergüçlü ile Kutay Soyocak ilk kez görüntülendi

Hürriyet'ten Behlül Aydın'ın haberine göre; Uzun yıllar ilişki yaşadığı Onur Ünlü’den ayrıldıktan sonra müzisyen Kutay Soyocak’la yeni bir aşka yelken açan Hazar Ergüçlü, sevgilisiyle ilk kez önceki gün Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde görüntülendi.

CI Bloom fuarını gezen sevgililer, uzun süre sanat eserlerini inceledi. Hazar Ergüçlü, ilişkisiyle ilgili sorular üzerine “Her şey göründüğü gibi. Çok mutluyuz. Her şey iyi gidiyor” dedi.