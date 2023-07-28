Ünlü çift Emine Ün ile Ayk Karakulakyan ayrıldı

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Son olarak Kadere Karşı adlı dizide seyirci karşısına çıkan ünlü oyuncu Emine Ün, 1.5 yıldır cemiyet hayatının ünlü iş insanları arasında yer alan Ayk Karakulakyan’la beraberlik yaşıyordu. Her yerde mutluluk pozları paylaşan çiftin evlilik hazırlığı yaptığı gündeme gelmişti.

Karakulakyan’ın 3,5 karatlık yüzükle evlilik teklifi yapacağı konuşulurken çiftin cephesinden ayrılık haberi geldi. Yollarını ayıran ikilinin beraber paylaşımlarını sosyal medyadan kaldırması ve karşılıklı takipten çıkması ayrılık haberini ortaya çıkardı. Çiftin evlilik aşamasında verdiği bu karar yakın çevrelerinde şaşkınlıkla karşılandı ve ani ayrılığın nedeni merak konusu oldu.