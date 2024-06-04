Ünlü çift Başak Daşman ve Onur Altun evlendi

Ünlü çift Başak Daşman ve Onur Altun evlendi. İşte detaylar...

Ünlü oyuncu Başak Daşman, kısa süren nişanlılık döneminin ardından Onur Altun ile hayatını birleştirdi. Kadıköy Evlendirme Dairesi'nde düzenlenen sade ama duygusal törene çiftin aileleri ve yakın arkadaşları katıldı. Başak Daşman ve Onur Altun'un mutlulukları gözlerinden okunuyordu. Törene katılan davetliler, çiftin birbirine olan sevgisine tanıklık etti.

SANATÇI DOSTLARIYLA EĞLENCELİ AFTER PARTY
Düğün sonrası düzenlenen After Party ise ünlü çiftin sanatçı dostlarının katılımıyla oldukça eğlenceli geçti. Gece boyunca müzik ve dansla dolu anlar yaşayan konuklar, çiftin mutluluğunu paylaştı.

 

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