Ünlü çift Açelya Topaloğlu ile Emre Şenol el ele ortaya çıktı

Oyuncu Açelya Topaloğlu, DJ sevgilisi Emre Şenol ile Metropol İstanbul'da bulunan 'Body Worlds: Animal Inside Out-Gerçek Hayvanların Anatomi Sergisi'nde görüntülendi.



Uyumlu halleriyle dikkat çeken çift, el ele sergiyi gezdi.



Keyifli halleriyle dikkat çeken ikiliden Açelya Topaloğlu, "Emre ile uzun zamandan beri merak ettiğimiz bir sergiydi. Sonunda ziyaret edebildik. Harika bir deneyim oldu bizim için." ifadesinde bulundu.