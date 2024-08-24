Ünlü avukattan Reha Muhtar, Deniz Uğur, Nilüfer olayına çarpıcı yorum

Uzun zamandır ortalarda görünmeyen ünlü avukat Serpil Çınar, Bodrum Türkbükü’nde Miam Restaurant’a girerken görüntülendi. Bodrum’u tercih eden ünlü isimlerden biri olan Avukat Çınar, muhabirlerin sorusu üzerine son günlerde tartışılan Reha Muhtar, Deniz Uğur ve Nilüfer polemiğine değindi.



Avukat Çınar, “Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması suçu ceza kanunun tanımında; 16 yaşını bitirmemiş olan çocuğun velisinin rızası dışında üçüncü kişilerce alıkonulması olarak tanımlanmıştır. Deniz Uğur’un çocuğun kaçırılması ve alıkonulması yönündeki şikâyeti, suçun tanımına uymamaktadır.

O gece, çocuğu, “rızası dışında” velayet hakkı olmayan Deniz Uğur kendi evine götürmüş olsa idi, o vakit söz konusu suçtan bahsedilebilecekti. Olaya ilişkin sadece duyuma dayalı bilgim vardır; ama tahmini olarak şunu belirtmeliyim ki Deniz Uğur çocuk alıkonulması yönünde şikâyet eder ise yüksek ihtimal ile dosya hakkında takipsizlik kararı verilecektir. Nedeni ise bahsi çocuğun kaçırıldığı yönünde iddia edilen failin suçu işlemeye yönelik kastı olmamasıdır” dedi.



Avukat Çınar, söz konusu tartışmalı olayda babasının yoğun bakımda olduğunu öğrenmesi halinde manevi kızının çocuğu istediği şekilde kendi evine ve aynı şekilde de çocuğun evine geri götürdüğüne dikkat çekerek, şunları söyledi:

“Velayet hakkı olan babasının entübe olması nedeni ile bakım ve gözetim amaçlı çocuğu koruma altına almıştır. Deniz Uğur’un şikayetçi olması halinde çocuk, mağdur sıfatında olacak ve velayet hakkına sahip olan baba da mağdurun velayet hakkına sahip olması nedeni ile dosyada müşteki sıfatına haiz olacaktır. Bunun üzerine Reha Muhtar, çocuğunun Ayşe Naz’da o gece kalmasından ötürü rızası olduğunu ve şikayetçi olmadığını bildirmesi halinde TCK madde 2672 gereği hukuka uygun bir eylem niteliğini taşıyacaktır. Çocuğun menfaatine aykırı olan her durumun kanunda cezai bir karşılığı bulunmaktadır. Söz konusu olay, çocuğun menfaatine aykırılık taşımamaktadır.”