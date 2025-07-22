Üniversite tercihlerinde psikolojiye olan ilgi arttı!

Üniversite tercih dönemi yaklaşırken son yıllarda ilginin giderek arttığı psikoloji bölümleri dikkat çekiyor. Ancak bu alana duyulan yoğun ilgiyle birlikte bazı yanlış anlamalar da beraberinde geliyor. Psikoloji eğitimi yalnızca dört yıllık lisansla sınırlı değil; uzun soluklu bir gelişim ve derinleşme süreci gerektiriyor. Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi Tıbbi Direktörü Prof. Dr. Kültegin Ögel ve Klinik Psikolog Semanur Konuk Düzgün, psikolojiyi meslek olarak seçmek isteyen gençlere kritik uyarılarda bulunuyor. İşte, insan ruhuna dokunmayı hedefleyen bu yolda bilinmesi gerekenler…

Psikolojide Sadece Lisans Eğitimi Yetmez, Bitmeyen Eğitim Süreci Göze Alınmalı!

Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi Tıbbi Direktörü Prof. Dr. Kültegin Ögel, psikolog olmanın dört yıllık eğitimle sınırlı olmadığını vurguluyor: “Bir psikiyatri uzmanı olarak psikologlarla entegre çalışmayı çok önemsiyorum. Ancak bu alanda çalışmak isteyenlerin klinik yüksek lisans eğitimi ve ardından sürekli mesleki gelişim hedefini gözetmeleri gerekiyor. Psikoterapist olmak isteyen adayların yüksek lisansın yanı sıra; Ekollere özgü uzmanlaşma eğitimleri, süpervizyon desteği, kendi kişisel terapi süreçlerini deneyimlemeleri önem taşıyor.”

Psikolojiye Olan İlgi Neden Arttı?

Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi Klinik Psikoloğu Semanur Konuk Düzgün, son yıllarda psikoloji bölümüne olan ilginin büyük ölçüde arttığını belirtiyor. Bu artış sadece eşit ağırlık değil, sayısal alandaki öğrencileri de kapsıyor.

Peki, bu ilginin ardındaki nedenler neler?

Kısacası, psikolojinin hem bireysel hem toplumsal düzeyde daha fazla önemsenmesi, gençlerin bu alana yönelmesinde etkili oluyor. Klinik Psikolog Semanur Konuk Düzgün; “Her psikoloji mezunu, teknik olarak “psikolog” unvanı alır. Ancak sahada çalışan, danışan gören ve etkin terapötik becerilere sahip bir psikolog olmak için şu ek adımlar gereklidir:”

Klinik veya uygulamalı alandaSeçilen alana göreiçselleştirmekgeliştirmek

Sosyal Medyadaki Psikoloji İçeriklerine Dikkat!

Klinik Psikolog Semanur Konuk Düzgün, sosyal medya içeriklerinin adaylar üzerinde yanıltıcı etkiler yaratabileceğini belirtiyor:“Kişisel gelişim ve danışmanlık içerikleri bazen keskin, hızlı çözümler sunar gibi görünse de bu durum gerçek terapötik süreci yanlış tanıtabilir.” Psikoterapi sabır ve emek isteyen bir süreçtir. Sosyal medyadaki ‘hızlı dönüşüm’ anlatıları hem danışanlar hem de meslek adayları için beklenti ve hayal kırıklığına yol açabilir.

Psikoloji Bölümünü Düşünen Öğrenciler İçin 5 Önemli Hatırlatma:

* “Oldum” diyebileceğiniz bir nokta yoktur

* Sürekli gelişim ve değişime açık olmak gerekir

* Maddi ve manevi olarak mesleğe yatırım yapmak şarttır

* Zorlayıcı danışanlarla çalışmaya hazırlıklı olmalısınız

* Kendinizle yüzleşmeye, kendi sesinizi duymaya istekli olun