Umut Evirgen'in yönetmeliğinde medya illüzyonu! Elçin Sangu'dan çarpıcı mesaj!

Umut Evirgen'in yönetmeliğinde medya illüzyonu! Elçin Sangu'dan çarpıcı mesaj! İşte detaylar...

Umut Evirgen'in yönetmenliğinde çekilen kısa filmde Elçin Sangu, "Medyayı sev ama esiri olma" diyerek düşündürüyor.

Çarpıcı görseller ve güçlü metaforlardan oluşan kısa filmde, medyanın gerçeklik algısını nasıl çarpıtabileceğini gözler önüne seriyor.

Medya, gerçekliği şekillendirip manipüle edebilir ve bireyleri görünmez kılabilir. Sangu'nun fotoğraflarda görünmemesi, medya tarafından tüketilen bir figür haline geldiğinde, gerçek kimliğinin kaybolduğunu sembolize ediyor.

"Medya esiri olmama" uyarısı, insanlara medya tüketiminde bilinçli olmalarını hatırlatıyor. Bu kısa filmde Sangu, medyanın gücünü ve bireyler üzerindeki etkisini eleştirirken, izleyicilere medya tüketiminde dikkatli ve bilinçli olmaları gerektiğini hatırlatıyor.

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