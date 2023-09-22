Umut Evirgen’in ‘Annesinin Kuzusu’ Türkiye prömiyerini Adana Film Festivali’nde gerçekleştirdi

Senaryosunu Feride Çiçekoğlu ve Umut Evirgen’in beraber kaleme aldığı, Umut Evirgen’in son uzun metrajlı filmi 'Annesinin Kuzusu'nun Türkiye prömiyeri 30. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde dün yapıldı.

Adana’da yoğun ilgiyle karşılaşan filmin gösterimine yönetmen Umut Evirgen, senarist Feride Çiçekoğlu ile Selin Şekerci, Kubilay Aka, Necip Memili, Hatice Aslan, Tansu Taşanlar, Aysel Yıldırım, Burak Ali Özkan, Tuğçe Talu, Marta Blanc ve film ekibi katıldı. Türkiye’de ilk kez seyirciyle buluşan filmin ekibi gösterim sonrasında seyircilerin sorularını yanıtladılar.

Umut Evirgen’in senaryosunu Feride Çiçekoğlu ile birlikte yazdığı ve yönetmenliğini üstlendiği ‘Annesinin Kuzusu’ filminin oyuncu kadrosunda Selin Şekerci, Kubilay Aka, Necip Memili, Hatice Aslan, Tansu Taşanlar gibi başarılı isimler yer alıyor. Sevgi sözcükleriyle gizlenen terörün peşine düşen ‘Annesinin Kuzusu’, alışılmadık bir aile hikayesi ile herkesin geçmişindeki travmalarına kapı aralamaya çalışıyor. 

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