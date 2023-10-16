Umut dolu müzayede

İş ve cemiyet dünyasından yaklaşık 100 kişinin katıldığı davette hanımlar iyilik için yarıştı. Davette Türkan Şerbetçi’ye eğitime katkılarından dolayı teşekkür plaketi takdim edildi.

Batur, her biri birbirinden güzel ve özel eserlerin müzayedesini dernek yararına gerçekleştirdi. Nurgün Kemalbay, Zeynep Toker ve Günnur Kamaşak’a sürpriz doğum günü yapıldı.

Türkan Şerbetçi, Arte Tahir, Aslı Aydın, Elif Yazıcı Girgin, Aslı Aydın, Banu Sağnak, Burçak Temizkanoğlu, Şebnem Dönerci, Mine Aksu, Çiğdem Kurt, Dilek-Ergün Azaphan, Eda Erdoğan, Gülay Kuriş, Hatice Bezal, Güniz İyianlar, Günnur Kamaşak, Özgül Özkan Yavuz, Hilal Kallıkcı, Filiz Kaya, Hatice Bahşi, Jülide Önengut, Milla Park, Anne Mallia, Neslihan Kozanoğlu, Sayeh Gauvin, Ebru Sanver, Akram Madani, Naz Kamaşak, Nezihe Kıvrak, Nurgul Kemalbay, Nursen Aksu, Ayla Öztürk, Oya Anlar, Özgür İrey, Ceren Hatipoğlu, Pınar Danışoğlu, Nurdan Karaçay Keçeci, Tuğba Sayalı, Gülay Kuru, Aynur Turgut, Salih Arslan ve Zeynep Toker davete katılanlar arasındaydı. Misafirler aynı zamanda Andy Warhol sergisini de ziyaret ettiler.