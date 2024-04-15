Ümit Karan’ı şok eden sürpriz 

Özlem Esra Ada’nın sorularını yanıtlayan Karan’ı yayın sonunda büyük bir sürpriz bekliyordu. Yayına telefonla katılan yakın arkadaşı, İsmail Baki Tuncer yaptığı Fatih Terim taklidi ile arkadaşı Ümit Karan a ecel terleri döktürdü. Yayına bağlananın gerçek Fatih Terim olduğunu zanneden Ümit Karan’ın heyecanı gözlerden kaçmadı. Fatih Terim taklidi yapan Tuncer, Ümit Karan’a “İlk defa söylüyorum ümit, Galatasaray da iken seni Liverpool da istemişti ama gitmeni istemediğim için sana söylemedik” demesi ile Ümit Karan’ın morali bozuldu ve terlemeye başladı. Elinde telefon ile Tuncer’in yayına girmesi ile şakalandığını anlayan Ümit Karan uzun süre şoku üstünden atamadı.

SERGEN İLE SAHADAN ÇOK GECELERDE KARŞILAŞIYRODUK

Futbolculuğunun yanında çapkınlığı ile de tanınan başarılı futbolcu Ümit Karan verdi samimi cevaplar ile de dikkat çekti. Futbolculuk yaptığı dönemde saha dışında çapkınlıkta da yarıştığı isimlerden Sergen Yalçın hakkında da konuşan Karan “ Sergen ile sahadan çok gecelerde karşılaşırdık” açıklaması ile dikkat çekti.

FUTBOLCULARI ROBOT ZANNEDİYORLAR

Futbol oynamayı bırakan ve antrenör olarak kariyerine devam eden Ümit Karan futbolcular üzerinde kurulan baskıdan da bahsetti. Futbolcuları robot zannediyorlar diyen Karan “Bizim de özel hayatımız var ailevi yaşantımız var, ihtiyaçlarımız var duygularımız var bunların hepsi performans düşüklüğüne sebep olabilir, ama insanlar hemen yargılıyorlar ve bizi yemeyen, içmeyen, eğlenmeyen robot zannediyorlar” şeklinde konuştu.