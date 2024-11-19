Ümit Besen ve Pamela'dan müzik şöleni!

Arabesk fantezi müziğin efsane ismi Ümit Besen ve rock müziğin güçlü sesi Pamela, Etiler Nuit Blanche’ta unutulmaz bir performans sergileyerek izleyenlere müzik dolu bir gece yaşattı. Ümit Besen’in, Nikah Masası’ndan Islak Mendil’e uzanan unutulmaz şarkılarla başlayan gece, milyonlarca dinlenmeye ulaşan Seni Unutmaya Ömrüm Yeter mi düetiyle zirve yaptı. İkili, güçlü enerjileriyle büyük alkış aldı.

SANATÇI HİÇBİR ZAMAN ÖLMEZ

Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ümit Besen, vasiyetle ilgili bir soruya, “Bizim vasiyet yazmamıza gerek yok. Bıraktığımız şarkılar zaten bir iz. İnsanlar tarafından güzel şekilde anılmak, kalplerde iz bırakmak en büyük dileğimiz,” diyerek duygusal bir mesaj verdi.



AJDA PEKKAN HAKLI

Ajda Pekkan’ın, “Gençlerde eski müzikal ruh yok” açıklamasına katıldığını belirten Besen, “Beni duygulandırıyor, gözümden bir damla yaş süzülüyorsa o şarkı benim için olmuştur. Kimin yaptığı ya da tarzı önemli değil. Ancak günümüzde bazı sözler sadece şarkı olsun diye yazılıyor. Aşkı ve sevgiyi çok çabuk tüketir, kolayca sahip olursak değerini anlayamayız. Hasretle kavuşmayı bekleyen insanların duygularını anlatan şarkılar ise daha kıymetli oluyor. Bir mesajla başlayıp bir mesajla biten aşklardan bahsetmiyorum.”



PAMELA: SOSYAL MEDYA, UNKAPANI’NDAN BETER!

Pamela, sosyal medyanın müzik sektörü üzerindeki baskısını şu sözlerle dile getirdi: “Sosyal medya, Unkapanı’ndan beter oldu. Öyle bir baskı var ki, üç haftada bir yeni şarkı çıkarman gerekiyor. Bu durum, kaliteli işlerin ortaya çıkmasını zorlaştırıyor. Fast food gibi şarkılar üretmeye çalışılıyor ve genç sanatçılar buna mecbur bırakılıyor. Ancak, yine de güzel şarkılar var. İyi bir şarkı kendini anında belli eder.”



MÜZİĞİN İKİ USTASI BİR ARADA

Uzun bir aradan sonra İstanbul’da sahneye çıkan Ümit Besen ve Pamela, enerjileri ve sahne uyumlarıyla adeta müzikseverlere zamanın durduğu bir gece yaşattı. “Dertleri unutturacak bir gece” sözlerini fazlasıyla yerine getiren ikili, sahnedeki performanslarıyla hafızalardan silinmeyecek bir iz bıraktı.