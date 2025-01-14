Uluslararası makyaj artisti Sheika Daley’den 4 yeni çarpıcı ton

Koleksiyon, klasik doğal ve zarif tonların ötesine geçerek 4 çarpıcı renk alternatifiyle yenileniyor. Lancôme Uluslararası Makyaj Artisti Sheika Daley’in yaratıcılığıyla tasarlanan bu özel renk yelpazesi, bağımlılık yaratacak bir allık deneyimi sağlarken pH adaptif teknolojisiyle teninizle mükemmel bir uyum yakalıyor.

Renklerin Dünyasına Cesur Bir Yolculuk

Tek bir dokunuşla etkileyin: Yeni Teint Idole Ultra Wear Blush Subtil tonları, çarpıcı renk yoğunluğuyla göz alıcı bir görünüm sunuyor.

Gün boyu etkileyin: Hafif yapısı ve 24 saat kalıcı formülüyle makyajınız her an tazeliğini koruyor.

Lancôme, Sheika Daley’in sanatsal dokunuşlarıyla makyaj anlayışını yeni bir boyuta taşıyor ve 4 cesur ton seçeneğini makyaj severlere sunuyor:

500 Pink Oh La La: Doğal mat bir bitişle enerjik bir pembe dokunuş sunuyor. Teninizle bütünleşen pH teknolojisiyle kişiye özel bir dokunuş yaratıyor.

600 I Don’t Give a Fuchsia: Cesur ve enerjik bir pembe; doğal mat dokusuyla öne çıkıyor.

700 Coral Clash: Saten bitişiyle cildinize canlı bir mercan tonu sunuyor.

1000 Berry Bisou: Derin bordo tonlarında, güçlü bir mat bitişle sofistike bir görünüm sunuyor.

Sonsuz Şıklık, İkonik Ambalajlarla Birleşiyor

Lancôme, zarafeti ve modernizmi bir araya getirerek Teint Idole Ultra Wear Blush Subtil ambalajını yeniliyor. Siyah ve parlak tasarımı, ikonik Lancôme gülü ve kabartmalı Rose Agora detayıyla dikkat çekiyor. Bu sofistike dokunuş, allık deneyiminizi yepyeni bir seviyeye taşıyor.

Mükemmeliyetin Adımları: Teint Idole Rutinini Keşfedin

Lancôme, baştan sona kusursuz bir makyaj deneyimi sunuyor. İlk olarak Teint Idole Ultra Wear Fondöten ile doğal ve pürüzsüz bir baz oluşturuyor. Ardından Teint Idole Ultra Wear All Over Concealer ile yüz hatlarınızı belirginleştiriyor ve aydınlatıyor. Teint Idole Ultra Wear Skin Refining Setting Powder ile makyajınızı sabitleyip pürüzsüz bir bitiş sağlıyor. Son olarak, yeni Teint Idole Ultra Wear Blush Subtil tonlarından birini tercih ederek makyajınıza renk ve boyut kazandırıyor. Lancôme, bu rutinle makyajı adeta bir sanat eserine dönüştürüyor.