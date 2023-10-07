Uluslararası Antakya Film Festivali’nin 11’cisi basına tanıtıldı

Festival koordinatörü Atakan Metin’in açılış konuşmasının ardından, festival başkanı Mehmet Oflazoğlu konuklara; festivale ve filmlere ilişkin ayrıntıları görsel sunumlarla aktardı.

Metin “İlk defa bir festival, en konforsuz bununla beraber en iyileştirici durumu vaad ediyor”

‘Antakya Varsa Ben de Varım’ mottosuyla yapılacak festivalin hangi şartlarda gerçekleştirileceğini aktaran festival koordinatörü Atakan Metin “Festivale gelmek isteyenler öncelikle alıştıkları günlük konforlarını unutmalılar. Empatiyi yerinde yapmak için çok iyi bir fırsat. Uzaktan destek, iyi niyet gösterisi hepsi makul ancak durumu yerinde görmek isteyenler, emin olun çok farklı dönecekler kendi rutinlerine. Film festivali standartlarını elden geldiğince gerçekleştirmeye gayret ediyoruz ancak bu yıla özel Antakya’ya sanatla sinemayla şifa olmaya çalışacağız. İlk defa bir festival, en konforsuz bununla beraber en iyileştirici durumu vaad ediyor” dedi.

Oflazoğlu: “Film gösterimleri konteyner kentlerde ve çadır yerleşkelerinde”

Festival Başkanı Mehmet Oflazoğlu yaptığı konuşmada film gösterimleri ve etkinlikler hakkında şu bilgileri verdi: “Filmlerimiz Koç Konteyner Kent Amfi Sahne, Koç Konteyner Kent Kongre Salonu, Dostlar Yerleşkesi / Serinyol, Zübeyde Hanım Konteyner Kent / Samandağ, Tmmob Sosyal Etkinlikler Çadırı İskenderun da gerçekleştirilecek. Etkinliklerimiz ise; Açılış töreni ve Ödül töreni Koç Konteyner Kent, Uçaneller Kukla Tiyatrosu Koç Konteyner Kent, Zeynep Öykü Arp Konseri Dostlar Yerleşkesi / Serinyol, "Senaryoda 'Tip ve Karakter' Atölyesi / Dr. Ersin Aycan (İnönü Üniversitesi radyo, televizyon ve sinema bölümü) Koç Konteyner Kent’, Teoman Kumbaracıbaşı Konseri Koç Konteyner Kent’ de yapılacaktır.

Onur Ödülleri Orhonsay ve Taş’a

Festival bu yıl ‘Onur Ödülü’nü; Türk Sineması’na verdiği katkı, kadın oyunculuğunda alışılagelmişin dışında gösterdiği tavizsiz ve cesur duruşundan dolayı Meral Orhonsay’a vermeyi kararlaştırdı. ‘Sinema Emek Ödülü’ ise; gerçekleştirdiği belgesel niteliği taşıyan kitaplarıyla sinemaya kattığı eserlerden ötürü Vadullah Taş’a sunulacak. ‘Onur ve Emek Ödülleri’ festival açılış günü olan 13 Ekim günü sahiplerine takdim edilecek.

Festivalde bir ilk: “Sektörel Buluşmalar”

Festivalin 11’nci yılında ilk defa sektörel buluşmalar yapılacağını kaydeden Oflazoğlu ayrıntıları şöyle aktardı. “15 Ekim Pazar günü gerçekleşecek sektörel günlerimizi Prof Dr Emin Önder hocamızın sayesinde başlatıyoruz. ‘Ruhsal Dayanıklılık ve Sosyal Destek’ Etkinliği alt teması ile gerçekleşecek günümüzde izleyicilerimizi Koç Konteyner Kent’e bekliyoruz.”