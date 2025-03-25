Uluslararası Ankara Müzik Festivali’nde Double Ballet gecesi 

Dans, yansıtma ve tiyatroyu harmanlayan yenilikçi yaklaşımıyla dünyanın en saygın dans gruplarından biri olan Akhram Khan Company ve Balkanların en önemli devlet topluluklarından R. N. Macedonian National Ballet, Nisan ayında Türkiye’ye geliyor.

Sevda-Cenap And Müzik Vakfı (SCA Müzik Vakfı) tarafından düzenlenen 39. Uluslararası Ankara Müzik Festivali’nde Başkentlilerle buluşacak olan Akhram Khan Company & R. N. Macedonian National Ballet 7 Nisan Pazartesi günü TED ATA Sahne’de, “Chotte Desh ve Stony Road” prodüksiyonunda, dans ve müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatacak.

Modern dans disiplinin dünyaca ünlü ustaları bir arada

Karthika Naïr, Sue Buckmaster ve Akhram Khan’ın derlediği büyükanne masallarından oluşan “Bal Avcısı” adlı kitaptan alınan Chotto Desh, küçük ülke anlamına geliyor. Akhram Khan'ın Chotto Desh'i, koreografın İngiliz-Bangladeşli kimliğini keşfetmek için dansı, yansıtmaları ve tiyatroyu harmanlıyor. Klasik Hint dansını ve hikayelerini çağdaş dansla birleştiren Chotto Desh’in sanat yönetmenliğini ve uygulamasını Theatre-Rites’ten Sue Buckmaster yapıyor. Gösterinin müzik ve bestesi Jocelyn Pook imzasını taşıyor; hikaye görselleri Karthika Naïr ve Akhram Khan’ın seçimlerinden oluşuyor. Gösteriyi büyülü hale getiren ışık ise Guy Hoare’in ayrıcalıklı yeteceğini ortaya koyuyor. Yardımcı koreografın Jose Agudo olduğu gösterinin prova yönetmenleri ise Dennis Alamanos, Amy Butler ve Nico Monaco. Anlatıdaki büyük anneye Leesa Gazi; Jui’ye Sreya Andrisha Gazi ses verirken, Jasper Narvaez ve Nico Ricchini danslarıyla katkı sağlıyorlar.

Chotto Desh’te özgün görsel tasarım Tim Yip, özgün görsel animasyon Yeast Culture, özgün kostüm Kimie Nakano imzasını taşıyor. Ses mühendisi Steve Parr ve tur menajerleri Mashitah Omar ve Svitlana Bil de topluluğa ve gösteriye destek veriyor. Chotto Desh “Boyalı Baş” bölümündeki tasarım Damien Jalet ile Akhram Khan tarafından hazırlandı. Bu etaptaki ‘Bleeding Soles’un söz yazarı Leesa Gazi. Şarkıcılar Melanie Pappenheim, Sohini Alam, Jocelyn Pook (şan/viola/piyano), Tanja Tzarovska ve Jeremy Schonfield tarafından seslendiriliyor.

“Double ballet” adlı gecede ikinci olarak Kuzey Makedonya Ulusal Balesi solist dansçılarından oluşan topluluk, dünya prömiyeri yapılacak Can Arslan’ın koreografisi ve Ezio Bosso’nun müzikleri eşliğinde insanın hayatta bazen zor yolu seçmesinin sonuçlarının anlatıldığı “Stony Road” (Taşlı Yol) adlı dans gösterisini sunacaklar.

“Hayat bize sıklıkla iki seçenek suna; kolay, rahat rota veya zorlu, belirsiz yol. Birçok kişi, konfor alanlarının dışına çıkmanın getirdiği denemelerden ve zorluklardan kaçınarak, tanıdık olanı seçmeye meyillidir. Ancak, Seçilmiş Zor Yol, kişinin zorluklarla yüzleşmeye, büyümeyi, öğrenmeyi ve dönüşümü aramaya bilinçli olarak karar verdiği bir yolculuktur.”

Kuzey Makedonya Ulusal Balesi, 1947 yılında Makedonya Ulusal Tiyatrosu adı ile kurulan başta Balkanların olmak üzere Avrupa'nın önemli devlet balesi toplulukları arasında yer alan Kuzey Makedonya Ulusal Balesi bünyesinde barındırdığı uluslararası dansçı ve koreograflar ile sadece klasik alanda değil modern dansta da adından söz ettirmiş, başarılı bir çok esere imza atmış bir kurum. Varlığını sürdürdüğü son 76 yıl içinde yüksek profesyonel standartlara ulaştı, benzersiz bir sanatsal imaj ve özgün, yaratıcı bir profil çizdi ve böylece ülkenin kültürel değerlerinden biri haline geldi. Başta Makedonya olmak üzere Fransa, İtalya, Çin, Katar, ABD, Brezilya, Çek Cumhuriyeti, Portekiz, Bulgaristan, Hırvatistan, Avusturya, Hollanda, Arnavutluk, Sırbistan Karadağ, Slovenya ve Bosna Hersek gibi ülkelerden davetler alıyor ve gösteriler sunuyor.

Stony Road’ın yaratıcısı Can Arslan

Münih doğumlu sanatçı, rejisör ve baş koreograf olan Can Arslan Münih Bale Akademisi’nden mezun olduktan sonra 1991-2003 yılları arası Deutsche Oper Berlin’de solist dansçı olarak görev aldı. 2002’deki ilk koreografisini “Berlin Genç Koreograflar” etkinlikleri çerçevesinde yaptı ve övgüye layık görüldü. Sonrasında Avrupa’nın birçok bale kurumlarından davetler aldı. Rusya Ulusal Devlet Balesi’nin isteği üzerine “Envie” adlı dans gösterini yarattı ve büyük ilgi gördü. Halen başta Almanya olmak üzere İspanya, Avusturya, İtalya Japonya, Rusya, Makedonya ve Türkiye’de devlet bale kurumları ve özel dans toplulukları ile birlikte eserler sahneye koyuyor.

Dünya starlarının koreografı: Akhram Khan

Profesyonel kariyerine henüz 13 yaşındayken, Peter Brooks'un dokuz saat süren Hint destanı Mahabarata prodüksiyonuyla başlayan İngiliz-Bangladeşli dansçı ve koreograf Akhram Khan, “hikaye anlatımı" anlamına gelen klasik Hint dans formu Kathak eğitimi aldı. Geleneksel dansın yanında çağdaş dans türleriyle de ilgilenen Akhram Khan, okulunda Michael Jackson'ın "Thriller" adlı eserini kendi yorumuyla sahneledi, alanının en popüler kişilerden biri oldu. Mahabarata'nın uzun turnesinden sonra çağdaş dans eğitimi alan Akhram Khan, 2000 yılında Akhram Khan Company'i kurdu. Koreograf olarak oyuncu Juliette Binoche, pop şarkıcısı Kylie Minogue, heykeltıraş Anish Kapoor ve prima balerin Sylvie Guillem gibi farklı sanatçılar, dünya çapındaki dans ve dans toplulukları ile çalışan Khan, 2012 Londra Olimpiyatları Açılış Töreni'nin bir bölümünün koreografisi yaptı. Modern dans disiplininde hazırladığı koreografilerle çok sayıda uluslararası dans ödülünün de sahibi olan Akhram Khan, dünyanın pek çok yerine turneler düzenledi.