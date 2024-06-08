Uğur Batur yeni yaşına dostlarıyla birlikte girdi

Geçtiğimiz gün Zekeriyaköy’deki mağazasının bahçesinde yakın dostlarının olduğu doğum günü partisinde sevenleri Batur’u yalnız bırakmadı.

Yaklaşık 200 davetlinin olduğu doğum gününde Uğur Batur misafirlerden hediye yerine müzayededen eser almalarını rica ederek bağışta bulunmalarını istedi. Müzayedenin gelirini doğu bölgesindeki kız çocuklarının eğitimi yararına bağışlandı. Bu mutlu gününde tüm sevenlerine yanında oldukları için teşekkür eden Batur, bir nebze de olsa topluma fayda sağlayabilecek projeleri yapmaktan büyük keyif aldığını söyledi.

Uğur Batur’u doğum gününde yalnız bırakmayan dostları arasında; Ahu Kamacı, Aybike Hepşen, Nazan Küçüka, Ayşegül Kayabay, Berk Topuz-Hatice Bahşi, Burcu Kartoz, Derya-Tülin Kartoz, Ebru-Ahmet Telyakar, Emin-Bahar Ökten, Filiz Kaya, Gülnur-Osman Kamaşak, Gülperi-Aybike Ataca, Hilal Kallıkçı-Miray Er, Hülya Şendir, Şenay Certel, Işık Durak, Banu Gökyar, Mehmet-Aysun Özyurt, Merve-Onur Meriç, Nur Demirağ, Nurdan-Uğur Volkan Keçeci, Sibel Vatandost, Tuncay Erimli-Hilal Sönmez, Yeliz Mete, Yeliz Polat vardı.